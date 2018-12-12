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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 335,28 puan ve yüzde 0,37 artışla 92.136,13 puana çıktı
12 Aralık 2018 10:13
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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 değer kazancıyla 92.136,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 335,28 puan ve yüzde 0,37 artarak 92.136,13 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile sigorta oldu.

Dün döviz kurlarındaki değer kazançlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 91.800,86 puandan tamamladı.

Analistler, Kanada'da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasının, küresel piyasalarda risk iştahını yükselttiğini kaydetti.

Bugün ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi sanayi üretimi verileri ile Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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