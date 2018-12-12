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Anteni düzeltmek için çatıya çıkması hayatına mal oldu

Erzurum'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 1 kişi hayatını kaybetti
12 Aralık 2018 10:19
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Anteni düzeltmek için çatıya çıkması hayatına mal oldu

Olay, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni aldığı evinin bulunduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan Ender Çelik, dengesini kaybederek düştü. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı haber alarak hastanenin Acil Servisine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Çelik'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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