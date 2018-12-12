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Sivas'ta taşımalı eğitime kar engeli

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime öğleden sonra yarım gün ara verildi.
12 Aralık 2018 10:21
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Sivas'ta taşımalı eğitime kar engeli

Geceden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas'ta eğitimde de aksamalara neden oldu. Taşımalı eğitim yapılan il genelindeki tüm okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından, "Taşımalı eğitim yaptığımız il genelindeki tüm okullarımızda öğleden sonra eğitime yarım gün ara veriyoruz. Öğrencilerimizin evlerinde bol kitap okuyacağı tatil diliyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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