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Sivas'ta taşımalı eğitime kar engeli
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime öğleden sonra yarım gün ara verildi.
Geceden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas'ta eğitimde de aksamalara neden oldu. Taşımalı eğitim yapılan il genelindeki tüm okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından, "Taşımalı eğitim yaptığımız il genelindeki tüm okullarımızda öğleden sonra eğitime yarım gün ara veriyoruz. Öğrencilerimizin evlerinde bol kitap okuyacağı tatil diliyorum" dedi.
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