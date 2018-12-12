112 ihbarlarının yüzde 95'i asılsız

Sakarya'da bu yılın ilk 11 ayında 112 Komuta Kontrol Merkezine yapılan ve oranı yüzde 95'e ulaşan asılsız ve gereksiz ihbarlar, ambulansın doğru yerde doğru zamanda olmasını engelliyor.

Kentte can kayıplarını önlemek için 24 saat görev yapan 112 personeli, yılda ortalama 96 bin vakaya müdahale ediyor. Yüzde 95'i bulan asılsız ihbarlar, hem sağlık sistemini hem de görevlileri gereksiz meşgul ediyor. Yardıma gerçekten ihtiyacı olanlara fedakarca koşan 112 personeli, zaman zaman ilginç tepki ve çağrılarla da yüz yüze geliyor.

Sakarya 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen bir çağrıda, köydeki kanalizasyon kanalında meydana gelen tıkanıklığın giderilmesi için ambulanstan yardım talep edildiği belirtildi.

- "Asılsız çağrılar bizim iş yükümüzü çok arttırıyor"

Sakarya İl Ambulans Servisi Başhekimi Neslihan Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, en büyük sorunlarının asılsız ve ihbarsız çağrılar olduğunu söyledi.

Bu ihbarların kendilerine zaman kaybettirdiğini anlatan Karadeniz, "Bize gelen çağrıların yüzde 95'i asılsız çağrılardır. Bu da bizim iş yükümüzü çok arttırıyor. Gerekli zamanda, gerekli yerde bulunmamızı engelliyor. Bunun için vatandaşlarımızdan 112 hattını gereksiz ve asılsız meşgul etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Bu bizim için değil gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakkıdır. Bunun için gerek kamu spotu ve biz sağlıkçılar sık sık uyarılarda bulunuyoruz. Hizmetimizin daha iyi değerlendirilmesi için asılsız çağrıların azalması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Gereksiz çağrılar konusunda bilgi veren Karadeniz, özellikle telefon hatları kilitlendiğinde sadece acil arama izin verildiği için insanların sorunlarını 112'yi arayarak çözeceklerini düşündüklerini belirtti.

Yolda kalan, poliklinik randevusu almak isteyenlerin sıklıkla aradığını anlatan Karadeniz, "Özellikle çocukların elinde cep telefonu 112'yi çok sık tuşluyor. Çocuk arayan sayımız çok fazla. Ailelere geri dönüş sağlayıp durumu bildiriyoruz. Sağlık yardımı için bizi arayan vatandaşlar önemli olaylarda vatandaşlarımız bir kere değil, birkaç defa arama yapıldığı zaman biz gerekli yönlendirmeyi yapmakta gecikiyoruz." dedi.

- "Bilgileri tam vermeden telefonu kapatmasınlar"

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Birim Uzmanı Doğan Öztürk de kentte toplam 30 istasyonda görevli 46 aktif ambulansın olduğunu bildirdi.

İlde 112'nin yıllık vaka sayısının 96 bin civarında olduğu bilgisini paylaşan Öztürk, "Günlük vaka ortalamamız 263'tür. 1 Ocak'tan 1 Aralık'a kadar kentsel vakaya ulaşım oranımız yüzde 97, kırsal vakaya ulaşma ise yüzde 97,5'tur. İlimiz açısından bu oran iyi bir sonuçtur. Aynı zamanda bizim acil afet birimimize bağlı UMKE'ye bağlı 131 personelimiz vardır. Bunlar olağanüstü durumlarda 7-24 aktif bir durumda göreve hazır personelimizdir." şeklinde konuştu.

Öztürk, 112 acil yardımı arayanları telefonda ilk karşılayan sesin bant kaydı olduğunu vurgulayarak, vatandaşların panik veya heyecandan bu bant kaydına hastanın bilgilerini verip telefonu kapatabildiğini, bilgileri tam vermeden telefonu kapatmamaları gerektiğini belirtti.