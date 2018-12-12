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TSK personeli için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastane listesi güncellendi

Sağlık Bakanlığı, TSK personeli için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastane listesini güncelledi.
12 Aralık 2018 10:42
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TSK personeli için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastane listesi güncellendi

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

Eskişehir Devlet Hastanesi listeden çıkarılmış; Eskişehir Şehir Hastanesi listeye eklenmiştir.

Manisa Devlet Hastanesi listeden çıkarılmış; Manisa Şehir Hastanesi listeye eklenmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneler listesi için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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