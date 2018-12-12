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TSK personeli için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastane listesi güncellendi
Sağlık Bakanlığı, TSK personeli için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastane listesini güncelledi.
Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama
Eskişehir Devlet Hastanesi listeden çıkarılmış; Eskişehir Şehir Hastanesi listeye eklenmiştir.
Manisa Devlet Hastanesi listeden çıkarılmış; Manisa Şehir Hastanesi listeye eklenmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneler listesi için TIKLAYINIZ
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