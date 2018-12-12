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2018 \ 2018/2 KPSS tercihleri

DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama

Devlet Personel Başkanlığı bir açıklama yaparak, merkezi tercih kılavuzunda yer alan kadrolara dair bazı bilgiler verdi.
12 Aralık 2018 10:44
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DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığına bildirilmekte, söz konusu talepler Başkanlığımızca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer'i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmektedir.

Bu kapsamda, KPSS 2018/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar 23/11/2018 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı'nca ÖSYM Başkanlığına gönderilmiş olup, söz konusu yerleştirme için adayların tercihleri ÖSYM Başkanlığınca 11 - 20 Aralık 2018 tarihlerinde alınacaktır.

KPSS 2018/2 merkezi yerleştirmelerinde, 83 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 1.729 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulmuştur.

Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 201 adedi ortaöğretim, 350 adedi önlisans ve 1.178 adedi ise lisans düzeyindedir.

Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı şu şekildedir:

190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar (Üniversiteler hariç) 340 adet,
Üniversiteler 143 adet,
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1.246 adet,

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir:

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 173 adet,
Teknik Hizmetler Sınıfı 194 adet,
Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 37 adet,
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 74 adet,
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 8 adet.

KİT pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı şu şekildedir:

Ortaöğretim 185 adet,
Önlisans 259 adet,
Lisans 802 adet.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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