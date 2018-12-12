Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, her yıl yayınladığı, "Hediye Alma Yasağı" konulu Genelgesini, 2018 yılında, 6 istisna belirleyerek yürürlüğe koydu.

Kurul Başkanı Köksal Toptan imzasıyla yayımlanan Genelgeye göre, kitap, dergi, kaset, takvim, CD hediyeleri yasak kapsamı dışına çıkarıldı.

İşte Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, yasak kapsamı dışına çıkardığı 6 hediye

a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,

b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,

d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan reklam ve el sanatları ürünleri,

f) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alman krediler.

