|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Kırklareli'nin Vize ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Alınan bilgeye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda bir ceset olduğu ihbarı üzerine söz konusu bölgeye gitti.
Ekipler, Mehmet Akif Mahallesi Karakoçak mevkisindeki ormanlık alanda yaptıkları araştırmada, üzeri toprakla örtülü, 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkeğin cesedine ulaştı.
Üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmayan kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bu haber 1,148 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI