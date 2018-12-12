Yardımcı İş Güvenliği Uzmanlığı görevlendirmeleri başladı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, İşyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan en az bir iş güvenliği uzmanının yanında, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından YARDIMCI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI görevlendirilmelerinin başladığı bildirildi.

Ayrıca Görevlendirmelerin İSG-KATİP üzerinden yapılacağı, İSG-KATİP üzerinden görevlendirme yapmayan iş güvenliği uzmanlarının bir üst belge sınıfına geçişlerinde bu süre hesaba katılmayacağı belirtilmiştir.

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