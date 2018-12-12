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Ak Parti'nin Ankara ilçe adayları kısa süre içinde açıklanacak
Ak Parti'nin Ankara ilçe adayları kısa süre içinde açıklanacak
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.
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