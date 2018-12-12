1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Parti'nin Ankara ilçe adayları kısa süre içinde açıklanacak

Ak Parti'nin Ankara ilçe adayları kısa süre içinde açıklanacak
12 Aralık 2018 11:20
Yazdır
Ak Parti'nin Ankara ilçe adayları kısa süre içinde açıklanacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,953 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Tek amacımız AK Partili ve MHP'li belediyeleri arttırmak'
12 Aralık 2018 12:39		 Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Umarım güzel şeyler olur
12 Aralık 2018 12:33
HDP'de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı
12 Aralık 2018 12:16		 Bahçeli: Sarı yeleklilere özenen, bedelini ağır öder
12 Aralık 2018 12:13
Destici: Türk-İş'in asgari ücret görüşmelerindeki sözleri çarpıtıldı
12 Aralık 2018 11:48		 MiT'ten 18 bin kişiye İKK eğitimi
12 Aralık 2018 07:50
'Sarı yelekliler' muhalefeti heyecanlandırdı
12 Aralık 2018 07:35		 Gezi terörü, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz'un organizatörleri yeniden sahnede
12 Aralık 2018 07:05
İttifakta Ankara düğümü ve 24 saat gecikmeli zirve
12 Aralık 2018 06:50		 'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
12 Aralık 2018 00:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
'Fenomen' rezaletine ödül
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
İttifakta Ankara düğümü ve 24 saat gecikmeli zirve
ABD'nin dev havalimanı FETÖ'cüye emanet
Zekeriya Öz 'cennetlik' listesinde olmasına sevinmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bira 5
savcı sayan 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 3
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
kaktüs 3
zani 3
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
mahzuni şerif 1
putlarla izzetli olmak 2
Poşet ve Doğanın Korunması 4
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam