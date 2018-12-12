Daire için para gönderdikleri eniştesi, daireyi 3 kişiye daha satmış

Belçika'da yaşayan Şefik- Cansu Gönülaçan çifti, 2015 yılında Kayseri'ye gitti. Şefik Demirbaş'ın halası Sevgi P. ile eniştesi Erol P.'nin evinde kalan çift, şehre hayran kalınca burada bir daire almaya karar verdi. Takvim'in haberine göre Enişte Erol P., "Bana 130 bin lira gönderin, para tamamlanınca daire sizin olsun" dedi.

Bunun üzerine ülkelerine dönen Demirbaş çifti, eniştelerine ev için 13 bin Euro gönderdi. Ancak çok geçmeden evlerinin enişteleri tarafından 3 ayrı kişiye daha satıldığını öğrendi! Paralarını geri alamayan çift, son çare olarak mahkemeye gitti. "Almak istediğimiz daire kabusumuz oldu" dedi.