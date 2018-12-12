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İstanbul'da bir kadın başından vurularak öldürüldü
Zümrütevler Mahallesi'nde bir kadın başından vurularak öldürüldü
Maltepe'de bir kadın sokakta başından silahla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi'nde silahlı saldırı olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler sokak üzerinde bir kadının yerde yattığını ve başından silahla vurulmuş olduğunu tespit ederken, sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden G.G.D. adına düzenlenmiş kimlik fotokopisi çıkan kadının cesedi, ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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