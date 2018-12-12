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THY'de iç hatta eğlence ekranı kullanılmaya başlandı
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koltuk arkası eğlence ekranların iç hatlarda da kullanılmaya başlandığını bildirdi
Ekşi, Twitter hesabından dış hat uçuşlarında kullanılan koltuk arkası eğlence ekranlarının iç hatta da kullanılacağını belirtti.
THY'nin resmi hesabı "TK_TR'daki konuyla ilgili iletiyi paylaşan Ekşi, "Sizden gelen talep üzerine yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmek için eğlence ekranlarımızı iç hatlarda da peyderpey açıyoruz. Kulaklığınızı yanınızda bulundurmayı unutmayın. Keyifli yolculuklar." ifadelerini kullandı.
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