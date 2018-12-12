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MEB, alan değişikliği için başvuruları almaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı alan değişikliği için ön başvuruları almaya başladı
12 Aralık 2018 11:31
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MEB, alan değişikliği için başvuruları almaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı alan değişikliği için ön başvuruları almaya başladı.

2018 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği Ön Başvuru İşlemleri

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Memurlar.Net
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