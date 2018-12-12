1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Dış dengemizin oldukça hızlı bir şekilde iyileşmesini gösteriyor'

Bakan Albayrak: Kasımda ticaret bakanlığımızın verilerine göre ihracatımız yıl sonu 170 milyar hedefini başarmış olacağız. Dış dengemizin oldukça hızlı bir şekilde iyileşmesini gösteriyor. 2018'de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen YEP'teki hedefleri yerine güçlü bir şekilde piyasadaki güveni yatırımcı ve ilişkilerle gerçekçi bir şekilde tek tek başarılmasıyla izleyeceğiz
12 Aralık 2018 11:44
Yazdır
'Dış dengemizin oldukça hızlı bir şekilde iyileşmesini gösteriyor'

Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından yedincisi düzenlenen zirvede Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak flaş açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

* 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayısı 2002'de 9'ken bugün 32 oldu. Ülke sayısı ise 8'den 38'e ulaştı. Bu dönüşümdeki politikalarımızın yanı sıra girişimcilerimizin çabalarının çok büyük önemi var.

* 2018 gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından zor bir yıl oldu. Bir önceki döneme göre baskı artırıldı. Ticaret savaşları Emtia fiyatlarındaki oynaklığa sebep oldu. Tüm bu dalgalanmaların ekonomimize olan etkisini sınırlandırmak için gereken tüm tedbirleri güçlü bir koordinasyonla almaktan çekinmedik.

* Kararlılıkla attığımız bu adımlarla piyasalardaki dalgalanma yerini normalleşmeye bıraktı. Ağustostan bugüne TL dolar karşısında yüzde 20 değer kazandı, diğer para birimlerine kıyasla en çok değer kazanan para birimi oldu.

TÜFE 1,44, ÜFE 2,53 ORANINDA KASIMDA DÜŞÜŞ KAYDETTİ

* 5 yıllık devlet tahvili faizi 500 puan, 10 yıllıkta 1310 puan azaldı. En iyi pozitif ayrışan ülke olduk. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı için tüm firmalarımızdan yoğun destek aldık. Kasım enflasyonunda beklentilerimiz doğrultusunda katkı sağladığını ve olumlu gelişmeleri gördük. TÜFE 1,44, ÜFE 2,53 oranında kasımda düşüş kaydetti.

KOYDUĞUMUZ HEDEFLERİN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

* Yurtiçi piyasalardaki normalleşmeyle TL'deki kazanç ve petrol fiyatlarındaki düşüşü de gördük. Üretici fiyatlarında ve tüketici fiyatlarındaki olumlu gelişmelerinde devamına şahit olacağız. Yapısal tedbirlerle beraber enflasyonun kademeli olarak azalıp 2019'da 15,8, program sonunda ise yüzde 6'ya gerilemesini gerçekçi görüyoruz. Koyduğumuz hedeflerin üzerine çıkacağız.

* YEP kapsamında 3. çeyrekte güçlü devam ettiğimizi görüyoruz. Son dönemde piyasalardaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde büyümenin YEP'te öngördüğümüz gibi gideceğine işaret ediyor. İç ve dışta pek çok olumsuzluğun olduğu dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif görünümüne devam etmesi, zamanında aldığımız kararların doğru olduğuna işarettir.

CARİ AÇIKTA 30 MİLYARIN ALTINA İNECEĞİZ

* Haziranda cari işlemler ve dış ticaret dengesindeki güçlü olumlu işlemler de bunu gösteriyor. Cari işlemlerde kasım ve aralıktaki sinyaller güçlü hedefin devam edeceği ve ekim itibariyle 39,4 milyara inmiştir. Devam ederek 30'un altına ineceğiz. İthalattaki köpüğün azalması, ihracattaki artışla dengelenmeyi yaşayacak. En önemli noktalardan biri bu.

DAHA YENİ BAŞLADIK

* Kasımda ticaret bakanlığımızın verilerine göre ihracatımız yıl sonu 170 milyar hedefini başarmış olacağız. Dış dengemizin oldukça hızlı bir şekilde iyileşmesini gösteriyor. 2018'de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen YEP'teki hedefleri yerine güçlü bir şekilde piyasadaki güveni yatırımcı ve ilişkilerle gerçekçi bir şekilde tek tek başarılmasıyla izleyeceğiz.

* 2019'a giriyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, yüksek bir motivasyon ve azimle... Daha yeni başladık.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 791 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yeni kazandığımız yerlerde de 2 bin 200 lira yapacağız'
12 Aralık 2018 12:31		 İşsiz de asgari ücrete kilitlendi
12 Aralık 2018 09:02
Ücretli poşet israfı yüzde 50 azaltacak
12 Aralık 2018 08:05		 PTT sermayesindeki hisseler Varlık Fonuna devredildi
12 Aralık 2018 04:09
Bursa'nın 2019 bütçesi 2 milyar 550 milyon TL
12 Aralık 2018 04:07		 TESK'ten kredi kartı uyarısı
11 Aralık 2018 23:30
Ukraynalı turist Türkiye'den vazgeçmiyor
11 Aralık 2018 23:26		 Reklamcılık, yerini halkla ilişkilere bırakıyor
11 Aralık 2018 20:07
'Hedefimiz kadın istihdamını yüzde 41'e yükseltmek'
11 Aralık 2018 18:57		 Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Aralık 2018 18:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
'Fenomen' rezaletine ödül
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
İttifakta Ankara düğümü ve 24 saat gecikmeli zirve
ABD'nin dev havalimanı FETÖ'cüye emanet
Zekeriya Öz 'cennetlik' listesinde olmasına sevinmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bira 5
savcı sayan 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 3
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
kaktüs 3
zani 3
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
mahzuni şerif 1
putlarla izzetli olmak 2
Poşet ve Doğanın Korunması 4
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam