AYM'den, geçici görevlendirmede, aile hayatına saygı vurgusu

Dava konusu olayda, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde görev yapan davacının aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir beldeye geçici görevlendirilmesi yapılmıştır.

Davacı bu olayı mahkemeye götürmeyerek idareye sunduğu dilekçelerde annesinin ağır hasta olmasını gerekçe göstererek geçici görevlendirilmesinin sona erdirilmesini talep etmiş, idare tarafından bu isteği uygun görülerek geçici görevlendirmesi iptal etmiştir.

Daha sonra, davacının amiri çeşitli gerekçelerle kişi hakkında şikayette bulunmuş, yapılan inceleme sonucunda devlet memuruna yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu belirtilerek yazı ile ikaz edilmiş ve ayrıca davacı tekrar geçici görevlendirme ile iptal edilen yere görevlendirilmiştir.

Davacı, kararı idari mahkemesine götürmüş ve idare mahkemesi kararında görevlendirme işleminde süre bulunmaması sebebiyle işlemi iptal etmiştir. İdare iptal kararını, Danıştay Beşinci Dairesine temyize götürmüştür. Danıştay mahkeme kararını bozmuş, gerekçesinde ise dava konusu işlemin geçici görevlendirme değil kurum içinde birim değişikliği olduğuna dikkat çekmiştir.

Bozma kararına uyan idare mahkemesi davayı oyçokluğuyla reddetmiştir.

Davacı görevlendirme işlemi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi kararında, davacının hasta ve bakıma muhtaç annesine bakabilmesinin ve onun gündelik ihtiyaçlarını giderebilmesinin kolaylaştırılması, bu husustaki hukuki ve fiili engellerin ortadan kaldırılması, aile hayatına saygı hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüklerin bir gereği olduğu, bu nedenle davacının görev yeri değiştirilirken devletin bu yükümlülüğe de dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek Anayasanın 20 inci maddesi ile güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir .

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi aile hayatına saygı hakkının ihlali nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararlar için davacıya 20.000 TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetmiştir.

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