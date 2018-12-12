1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den, geçici görevlendirmede, aile hayatına saygı vurgusu

Anayasa Mahkemesi, geçici görevlendirme yapılan memurun aile hayatına saygı hakkı ihlal edildiğine karar vererek başvurucuya tazminat ödenmesini hükmetti.
12 Aralık 2018 11:55
Yazdır
AYM'den, geçici görevlendirmede, aile hayatına saygı vurgusu

Dava konusu olayda, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde görev yapan davacının aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir beldeye geçici görevlendirilmesi yapılmıştır.

Davacı bu olayı mahkemeye götürmeyerek idareye sunduğu dilekçelerde annesinin ağır hasta olmasını gerekçe göstererek geçici görevlendirilmesinin sona erdirilmesini talep etmiş, idare tarafından bu isteği uygun görülerek geçici görevlendirmesi iptal etmiştir.

Daha sonra, davacının amiri çeşitli gerekçelerle kişi hakkında şikayette bulunmuş, yapılan inceleme sonucunda devlet memuruna yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu belirtilerek yazı ile ikaz edilmiş ve ayrıca davacı tekrar geçici görevlendirme ile iptal edilen yere görevlendirilmiştir.

Davacı, kararı idari mahkemesine götürmüş ve idare mahkemesi kararında görevlendirme işleminde süre bulunmaması sebebiyle işlemi iptal etmiştir. İdare iptal kararını, Danıştay Beşinci Dairesine temyize götürmüştür. Danıştay mahkeme kararını bozmuş, gerekçesinde ise dava konusu işlemin geçici görevlendirme değil kurum içinde birim değişikliği olduğuna dikkat çekmiştir.

Bozma kararına uyan idare mahkemesi davayı oyçokluğuyla reddetmiştir.

Davacı görevlendirme işlemi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi kararında, davacının hasta ve bakıma muhtaç annesine bakabilmesinin ve onun gündelik ihtiyaçlarını giderebilmesinin kolaylaştırılması, bu husustaki hukuki ve fiili engellerin ortadan kaldırılması, aile hayatına saygı hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüklerin bir gereği olduğu, bu nedenle davacının görev yeri değiştirilirken devletin bu yükümlülüğe de dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek Anayasanın 20 inci maddesi ile güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi aile hayatına saygı hakkının ihlali nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararlar için davacıya 20.000 TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetmiştir.

Kararın tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,677 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Annesinin sağlık sorunu için görevlendirme işleminde AYM memuru haklı buldu
12 Aralık 2018 12:39		 AYM: İş davalarında arabuluculuk Anayasa'ya uygun
11 Aralık 2018 12:22
AYM başörtüsünden ilişiği kesilen öğrenciyi haklı buldu
11 Aralık 2018 08:59		 Anayasa Mahkemesi, Rektör atamalarında kaldırılan 3 yıl süresini görüşecek
10 Aralık 2018 10:05
AYM, polis müdahalesine 'hak ihlali' var dedi
07 Aralık 2018 12:38		 AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
05 Aralık 2018 17:01
Tuncel ve Kışanak'ın bireysel başvuruları reddedildi
04 Aralık 2018 18:02		 AYM'den erkek yetime emekli ikramiyesinden pay talebine ret
04 Aralık 2018 14:56
AYM'den mahkemelere uyarı: Direkt olarak erişimi engelleme kararı vermeyin!
04 Aralık 2018 10:11		 Kayıp üsteğmenin eşinin hukuk mücadelesi
03 Aralık 2018 14:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
'Fenomen' rezaletine ödül
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
İttifakta Ankara düğümü ve 24 saat gecikmeli zirve
ABD'nin dev havalimanı FETÖ'cüye emanet
Zekeriya Öz 'cennetlik' listesinde olmasına sevinmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bira 5
savcı sayan 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 3
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
kaktüs 3
zani 3
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
mahzuni şerif 1
putlarla izzetli olmak 2
Poşet ve Doğanın Korunması 4
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam