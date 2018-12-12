1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'e 8 yıl içinde 317 bin 602 kişi KPSS puanı ile atandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2010 ile 2018 yılları arasında merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına KPSS puanıyla 317 bin 602 kişiyi atadı
12 Aralık 2018 12:05
Yazdır
MEB'e 8 yıl içinde 317 bin 602 kişi KPSS puanı ile atandı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelttiği soru önergesine, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen yazılı yanıtta, merkez ve taşra teşkilatlarına yapılan atamalara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Verilen yanıtta, 2010 ile 2018 yılları arasında merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına KPSS puanı ile 317 bin 602 kişinin atandığı belirtilirken, KPSS puanı ve mülakata göre atanan toplam personel sayısının ise 65 bin 757 kişi olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,083 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
12 Aralık 2018 10:44		 Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
12 Aralık 2018 10:30
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
12 Aralık 2018 00:22		 2018/2 KPSS Robotu yayında
11 Aralık 2018 20:00
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda, KİT'lere atanacak adaylar için önemli uyarı
11 Aralık 2018 17:36		 2018/3 ALES cevap kağıtları erişime açıldı
11 Aralık 2018 15:47
DHBT soru ve cevapları yayımlandı
11 Aralık 2018 11:07		 2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1.729 kadro yer aldı
11 Aralık 2018 10:24
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
11 Aralık 2018 10:15		 Jandarma ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 37 memur alınacak
11 Aralık 2018 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
'Fenomen' rezaletine ödül
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
İttifakta Ankara düğümü ve 24 saat gecikmeli zirve
ABD'nin dev havalimanı FETÖ'cüye emanet
Zekeriya Öz 'cennetlik' listesinde olmasına sevinmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bira 5
savcı sayan 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 3
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
kaktüs 3
zani 3
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
mahzuni şerif 1
putlarla izzetli olmak 2
Poşet ve Doğanın Korunması 4
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam