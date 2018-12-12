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MEB'e 8 yıl içinde 317 bin 602 kişi KPSS puanı ile atandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2010 ile 2018 yılları arasında merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına KPSS puanıyla 317 bin 602 kişiyi atadı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelttiği soru önergesine, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen yazılı yanıtta, merkez ve taşra teşkilatlarına yapılan atamalara ilişkin bilgi paylaşıldı.
Verilen yanıtta, 2010 ile 2018 yılları arasında merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına KPSS puanı ile 317 bin 602 kişinin atandığı belirtilirken, KPSS puanı ve mülakata göre atanan toplam personel sayısının ise 65 bin 757 kişi olduğu kaydedildi.
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