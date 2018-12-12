|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bahçeli: Sarı yeleklilere özenen, bedelini ağır öder
Bahçeli: Sarı yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır öder
Devlet Bahçeli: Sarı yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır öder
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sarı yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır öder. 'Sarı rüyalar' gören kim varsa karşısında bizi bulacaktır'' dedi.
Samimiyetle hareket edeceğiz, eften püften meselelere takılmayacağız. Cumhur İttifakı'nın ruhuyla Türkiye'nin prangalarını söküp atacağız
Bu haber 6,965 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI