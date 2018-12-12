|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
HDP'de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı
Batman'da önceki gün HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından pazartesi günü HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bu haber 1,654 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI