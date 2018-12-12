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HDP'de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı

Batman'da önceki gün HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı
12 Aralık 2018 12:16
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HDP'de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından pazartesi günü HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
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