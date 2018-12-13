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Adalet Bakanı 1 yıl önce Mübaşirler için çalışıyoruz demişti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tam bir yıl önce, mübaşirlerin GİH'e geçirilmesi için çalıştıklarını söylemişti.
13 Aralık 2018 14:23
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Adalet Bakanı 1 yıl önce Mübaşirler için çalışıyoruz demişti

Yine TBMM'de bir bütçe görüşmeleri dönemi geldi.

Her Bakan TBMM'ye çıkıp, Bakanlığına bağlı kurumlara yönelik olarak 2019 perspeftiflerini anlatıyorlar.

Ancak, Adalet Bakanlığı çalışanlarından mübaşirler, bundan tam bir yıl önce, Bakan Abdulhamit Gül'ün yaptığı açıklama ile ilgili olarak ne diyeceğini merak etmektedir. Tıklayınız.

Abdulhamit Gül, tam bir yıl önce şunları söylemişti:

"Adliye personelimizin hepsi birbirinden değerli ve fedakar çalışma yapan arkadaşlarımızdır. Mübaşirlerimizle ilgili, Maliye Bakanlığımızla gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz, genel idare hizmetlerine alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimiz bu konuda gerekli neticeyi aldığında da inşallah bu müjdeyi vermeyi biz de arzu ediyoruz."
Memurlar.Net - Özel

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