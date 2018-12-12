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Otoyolun ortasında kalan köpeği böyle kurtardılar

Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın, sosyal medyada paylaştığı bir video büyük ilgi topladı
12 Aralık 2018 12:28
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Otoyolun ortasında kalan köpeği böyle kurtardılar

İzleyenlerin yüreğini ısıtan görüntüde otoyolun ortasında kalan köpeği bir sürücünün kurtarması görülüyor.

Canını hiçe sayarak otoyolun sol şeridine aracını durduran sürücü, diğer araçları da durdurarak köpeği karşıdan karşıya geçiriyor. Arkadan gelen bir sürücü ise aracını köpeğin yanında durdurarak köpeğe mama ve su veriyor.

Kazanasmaz, paylaştığı görüntüleri ise "İyi ki varsınız. Bir beyefendi yol ortasında kalmış köpeği güvenli bir yere götürüyor, diğer duyarlı bir araç sürücüsü durup, mama ve su veriyor. Adamsınız" notuyla paylaşıyor.

DHA
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