Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yaptıkları ittifak görüşmelerine ilişkin, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur, Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır. Benim de en büyük arzularımdan birisi bu." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisince Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'de düzenlenen "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı"ndan ayrılırken basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"İYİ Parti ile devam eden ittifak görüşmelerinde gelinen noktanın" sorulması üzerine Kılıçdaroğlu " Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur, Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır. Benim de en büyük arzularımdan birisi bu." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı konuşulan Mansur Yavaş'la ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.