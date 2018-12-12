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Sıra dışı hekim şarkılarına klip çekiyor

Gümüşhane'de kadın doğum uzmanı olarak hizmet veren Hasan Seyhani Kalender, eğitimden müziğe çok yönlü kişiliğiyle dikkati çekiyor
12 Aralık 2018 13:40
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Sıra dışı hekim şarkılarına klip çekiyor

Gümüşhane'de kadın doğum uzmanı olarak görev yapan 46 yaşındaki Hasan Seyhani Kalender, eğitimden müziğe çok yönlü kişiliğiyle dikkati çekiyor.

Gümüşhane Devlet Hastanesinde 8 yıl uzman hekim olarak görev yaptıktan sonra kendi muayenehanesini açan Kalender, özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde de eğitim görüyor.

Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan Kalender'in 249 bestesi bulunuyor.

Birçok müzik aletini çalabilen, bestelerini ud ve bağlama ile yapan Kalender, kendi bestelerinden 4'ü için hazırlanan kliple müzik dünyasında da başarılı olmayı hedefliyor.

Kalender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır Gümüşhane'de kadın doğum uzmanı olarak hizmet verdiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğunu, ancak ilgi duyduğu hukuk alanında da eğitim almak istediğini anlatan Kalender, 2016'da girdiği sınavda özel bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandığını ifade etti.

Hekimlerin mesleği gereği hukuki anlamda birçok sorunla karşı karşıya kalabildiklerini belirten Kalender, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman okuma iştahımız kapanmadı. Tıbbın hukukla çatıştığı noktada insanlar çok fazla zarar görüyorlar. Özellikle kadın doğum hekimlerinin çok fazla davalara maruz kaldıklarını görünce en azından bu işin altyapısını öğrenmek açısından bir eğitimini almak gerekir diye düşündüm. Üniversite sınavına girdim. Bu sene 3'üncü sınıftayım, alttan dersim yok. Hayatta biraz da makas değiştirmek istiyorum."

Kalender, hayata karşı sürekli bir arayış içerisinde olduğunu dile getirerek, arayışlarının kendisini mesleğinin dışında alanlara da yönelttiğini aktardı.

Arayışlarının kendini daha iyi ifade etmek için ortaya çıktığını anlatan Kalender, mesleki doygunluk ve yorgunluğa erişildikten sonra yaşama yenilikler katmanın önemli olduğunu söyledi.

- Şarkılarına klip çekti

Kalender, hekimliğinin ve hukuk fakültesi öğrenciliğinin yanı sıra babasının kabak kemane ustası olması dolayısıyla küçük yaşlardan bu yana müziğin yaşamında yadsınamaz bir yeri olduğunu ifade etti.

Küçük yaşlardan beri bağlama çaldığını ve farkı enstrümanları da kendi kendine öğrendiğini belirten Kalender, amatör ruhla ilgilendiği müzik yaşamının profesyonelleşmeye başladığını kaydetti.

Kalender, 5 yıl önce kendi şarkılarını yapmaya karar verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Küçük ses kayıtlarım vardı ama asla bir şarkı yapmamıştım. Sonra onları bir araya getirdim. Şu ana kadar notaya alınmış, tescil ettirilmiş 249 eserim oldu. Şarkılarımdan 4'üne arkadaşlarımla kurduğumuz Grup Seyir olarak klip çektik. Şu anda kliplerimizden 2'si hazır ve yayınlarda dönüyor. Beklenenden çok daha fazla teveccüh almış durumda. Şu ana kadar 30 bini aşkın tıklandı. Bu bizi tanıyan insanlarca yapılan izleme oranı. İnsanlar Youtube üzerinden seyrediyorlar. Bu konuda şimdilik öyle bir mali beklentim yok."

- Hastalarına da şarkı söylüyor

Çoğunlukla elinde bir bağlama ile muayenehaneye geldiğini, müzik tutkusunun hastalarınca da bilindiğini belirten Kalender, hastalarını çoğu zaman bağlama ile karşıladığını anlattı.

Bağlama çalarken hastalarının da oturup dinlemeyi tercih ettiğini vurgulayan Kalender, şöyle konuştu:

"Ben çalarken tesadüfen kapıdan girer, dinlerler. Sonra da işimizi yaparız. Şarkılarımı beğeniyorlar. 'Size bakalım' dediğimiz halde oturup dinlemeyi tercih edenler olmuştur. Çok iyi bir bağlamacı değilim ama duygularımı daha iyi ifade ettiğime inanıyorum. Müzik bir tatmin aracı. Söylemek istediğin bir şeyi, duyguyu dümdüz bir cümleyle söylemiyorsun. Bir 'Seni seviyorum' var, bir de bunu bir ahenk içerisinde söylemek var."


Sıra dışı hekim şarkılarına klip çekiyor
Anadolu Ajansı
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