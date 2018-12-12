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Zabıta görevlisi trafik kazasında öldü

Kırıkkale'de, kullandığı otomobil şarampole devrilen zabıta görevlisi hayatını kaybetti
12 Aralık 2018 12:39
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Zabıta görevlisi trafik kazasında öldü

Kırıkkale Belediyesinde görevli zabıta eri Adem Altın idaresindeki 71 AAC 705 plakalı otomobil, Samsun Bulvarı Valilik Konağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Altın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Altın'ın cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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