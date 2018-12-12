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'Tek amacımız AK Partili ve MHP'li belediyeleri arttırmak'

Özhaseki: İki belediye sizden olsun, üç belediye bizden olsun diye bir pazarlığımız asla yok. Bunun altını çizerek söylüyorum. Tek amacımız var, en fazla sayıda gerek AK Partili gerekse MHP'li belediyeleri Türkiye'de çoğaltmak
12 Aralık 2018 12:39
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'Tek amacımız AK Partili ve MHP'li belediyeleri arttırmak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimde MHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "İki belediye sizden olsun, üç belediye bizden olsun diye bir pazarlığımız asla yok. Bunun altını çizerek söylüyorum." dedi.

Özhaseki, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Ankara'da Kayseri'deki gibi bir projeniz olacak mı?" sorusu üzerine Özhaseki, projeleri ayak üstü söylemenin çok doğru olmayacağını, 2000'li yıllarda UEFA standartlarında Türkiye'nin en güzel stadını kamudan bir lira harcamadan yaptırdıklarını hatırlatarak bir de kayak merkezi yaptırdıklarını söyledi.

Bunların nasıl yapılacağını çok iyi bildiğini belirten Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde de güzel Ankara'mız için bu projelerin hepsini tek tek izah edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın." ifadesini kullandı.

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in destek sözünün hatırlatılması üzerine Özhaseki, "30-40 yıllık bir arkadaşlığımız var, belediye başkanlığımız var. Melih Gökçek'in beni destekliyor olması beni tabii ki sevindirir. Niye sevindirmesin? En azından biz, belediyeciler birbirimizi çok iyi biliriz. Kimin ne iş yaptığını, neler yaptığını, başarılı olup olmadığını hepimiz biliriz. Doğrusu bu konuda bana destek veren herkese, başta değerli başkanımız olmak üzere teşekkür ederim." diye konuştu.

Melih Gökçek ile görüşüp görüşmediğine yönelik soruya Özhaseki, "Elbette ara ara haberleşiyoruz, niye konuşmayalım? Ben kimseye küs değilim." cevabını verdi.

Ankara'da ilçeler bazında MHP ile nasıl bir ittifak yapılacağına yönelik bir soru üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

"İttifak bizim aramızdaki görüşmeler, kesinlikle bir 'al ver' ilişkisine dayanmıyor. Şu anda çok çirkin vaziyette 'şunu siz şuradan aday yaparsanız, biz bunu yaparız, bu bizim partimizin adayı olsun, sizin partiden iki aday, bizim partiden 5 aday gibi' dışarıda yapılan, muhalefetin yaptığı tür bir pazarlık içinde asla değiliz. Biz ne yapıyoruz? Cumhur İttifakı yaptık. Cumhur İttifakı'ndan bizim kastımız, amacımız, 1-2 sen öncesinde başlayan bu iş birliğinin amacı neydi? Türkiye'de bir beka sorunu var. PKK gibi bir terör örgütü dünyada bulduğu yüzle, destekle ve içerden bir takım desteklerle de çukur kazıp bu ülkeyi bölmek istiyor. Çok net...

40-50 yıldır bu milletin başına bela olan PKK'yı artık silmek lazım. FETÖ gibi 40-50 yıldır bu milletin içlerine kadar işlemiş, iliklerine kadar işlemiş, kendini saklamış, din adına ortaya çıkarak bezirganlık yapmış bir lanet örgüt de 15 Temmuz'da açık yüzünü ortaya koydu. Artık Türk milleti bunu gördü."

- "MHP de biz de titiz davranıyoruz"

Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin geleceği hususundaki tehditler karşısında MHP ile bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nı kurduklarını, şimdi de kendi aralarındaki görüşmelerin bu hassasiyet üzerine devam ettiğini dile getirdi.

"İki belediye sizden olsun, üç belediye bizden olsun diye bir pazarlığımız asla yok. Bunun altını çizerek söylüyorum. Tek amacımız var en fazla sayıda gerek AK Partili gerekse MHP'li belediyeleri Türkiye'de çoğaltmak." diyen Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Zillet ittifakı diye adlandırdığımız özellikle bu iki gruba, yani bir FETÖ grubuna ve PKK gibi bir grup örgüte kapı açacak oluşumlardan da uzak duracak her türlü atraksiyonun peşinde olmak. Bunu takip ediyoruz. Görüyoruz, bir yerde eğer ki PKK'lılar iş başına gelecekse orada MHP de biz de çok titiz bir şekilde davranıyoruz. Görüşmelerimizin ana ekseni bu. Başkaları gibi 'al ver' pazarlığında değiliz."

Özhaseki, ilçe belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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