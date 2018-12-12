Uyuşturucu zanlısı 'F. Gülen' ibareli kol saatiyle yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalarda, İ.D. yönetimindeki otomobilin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Otomobilde yapılan aramada 960 gram metamfetamin maddesi, şüphelinin üst aramasında ise F. Gülen ibareli kol saati ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan İ.D. isimli şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlarından adli işlem yapılmış ve şüpheli tutuklanmıştır."