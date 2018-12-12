|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:
Bu haber 2,205 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI