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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu
12 Aralık 2018 13:07
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 215,00 215,20 214,20 214,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.417,00 1.438,00 1.398,00 1.419,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 196,00 200,00 195,00 199,00
Lira (Tam) Ziynet 1.385,00 1.405,00 1.380,00 1.400,00
Yarım Ziynet 692,00 702,00 690,00 700,00
Çeyrek Ziynet 346,00 351,00 345,00 350,00

Anadolu Ajansı
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