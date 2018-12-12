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700 şubenin 200'ünü kapatan Kızılay'a kayyum atandı

Kızılay'a mahkeme kararıyla ilk genel kurula kadar kayyum atandı. Kızılay yönetimi karara itiraz edecek
12 Aralık 2018 13:10
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700 şubenin 200'ünü kapatan Kızılay'a kayyum atandı

Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, bugün verdiği kararla Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ı kayyum atadı. Mahkeme, olağanüstü genel kurulun yapılıp sonlandırılması için de tedbir kararı verilmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345'inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde isnaf yolunun açık tutulduğu belirtildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ

Türk Kızılayı'nda bir süre önce 700'ün üzerindeki şube sayısı kapatma kararıyla 200'e düştü. Şube kapatmaların usulsüz olduğu iddiasıyla şube başkanları tarafından olağanüstü genel kurul talep süreci başlatıldı. Genel merkezin yeterli sayıya ulaşan ihtarnameleri dikkate almadığı gerekçesiyle, konu yargıya taşındı. Bilirkişi raporuyla da olağanüstü genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun tespit edilmesi üzerine Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından olağanüstü genel kurul yapılması göreviyle Türk Kızılayı'na kayyum atandı.

Kuruma atanan kayyumlardan Ahmet Hizanlıoğlu ve İlhami Yıldırım aynı zamanda genel merkez denetleme kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Diğer kayyum ise Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya.

KARAPINAR: TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ

Gelişmeleri değerlendiren Türk Kızılayı Ankara Kavaklıdere Şubesi Başkanı Gültekin Çağrı Karapınar, "Kapatılan şubeler aktif olarak çalışan ve Türk Kızılayı'na da ciddi manada topladığı bağışlarla dinamik bir güç katan şubelerdi. Yanlış olduğuna inandığımız şube kapatmaları kararında, tepkimizi hukuki olarak ortaya koyduk. Türk adaletine güveniyoruz. Türk Kızılayı'nı hak ettiği seviyeye taşımanın milli bir görev olduğu inancındayız" dedi.
NTV
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