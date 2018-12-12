Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekat bir kaç güne başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Terörle mücadelede hedeflere varabiliyorsak bunun nedeni lojistik desteğin sürekli olarak gelmesidir. Batı bize hep kongre izin vermiyor dedi. Başkalarına veriyor, Türkiye'ye gelince veriyor. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Kıbrıs'tan sonra ASELSAN'ı kazandık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Artık ihracata başladık. Bundan sonra daha da iyi olacak.

Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez. Türkiye maddi imkanları sınırlı olmasına rağmen savunma sanayi sayesinde söz sahibi ülkeler arasında yer alıyor.

Bulunduğumuz yerin önemli bir bölümünü son 16 yılda kaydettik. Sizlerin de bildiği sebeplerden dolayı savunma sanayi hamlelerimiz akim kaldı, akim bırakıldı. Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi farklı konuma getirmeyi başardık. Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah, bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz.

650 KALEMDE 65 MİLYAR DOLARLIK İŞ

Bazıları bu vizyonu anlamakta zorlanıyor. Uzay yatırımları bazılarına anlamsız gözüküyor. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Savunma sanayi alanındaki vizyonumuzun sözde kalmayıp icraata dökülmesi için proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Önemli olan potansiyelimizi harekete geçirmek çalışmalarımızı verimlilik esasına göre yürütmektir.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜSÜNÜ YAPACAKLAR"

Silahlı silahsız insanlı insansız tüm hava araçlarımız konusunda önemli mesafeler kaydettik. Başbakanlığım döneminde stratejik ortağımızdan İHA almak istiyoruz, bugün git yarın gel. Kiralık verin, yok. Hep söylenen şu 'kongre izin vermiyor.' Bıktık, özel sektörümüz çıktı ortaya İHA da yaptı silahlı İHA da yaptı. Çok daha ileri gidecekler biliyorum, çok daha güçlüsünü, onlarda olmayanı yapacaklar. Bugünlere ulaştık.

Atak helikopterimiz en önemli hava güçlerimizden biri haline geldi. Atak halikopterimizi çok daha güçlü hale getireceğiz. Genel maksat helikopterimizin prototip testleri de devam ediyor. Altay tankını seri üretim aşamasına getirdik. Bu tank TSK'nın hizmetine sunulacaktır.

"BASKIYA UĞRADIĞINI DÜŞÜNEN BİZE BİLDİRSİN"

Çok acil olmayan hiçbir ürünün ithal edilmemesinin talimatını bir kez daha veriyorum. Bizi birilerine muhtaç etmeyin. Devletimizin ve milletimizin tek bir kuruşunun dahi amacımıza uygun olmayan yerde kullanılmasına rıza göstermeyiz. Kaçak göçek de olsa bu yola tevessül eden varsa kendilerinden hesap sorulacağına emin olsunlar. Aksi yönde baskıya uğradığını düşünen varsa durumu bize bildirmesini istiyorum. Kimsenin kişisel çıkarları ülke ve milletin menfaatleri üzerinde olamaz.

ABD'YE YPG TEPKİSİ

Güneyimizde terör koridorunu inşa etmenin gayreti içindeler. Biz bunlar teröristtir diyoruz. Başta ABD stratejik ortaklarımız bunlar terörist değildir diyor. Bunlar PKK'nın yan kollarıdır. Siz bizimle neden hareket etmiyorsunuz da onlarla hareket ediyorsunuz? NATO'da beraber değil miyiz? DEAŞ'a karşı bir şey yapacaksan beraber yapalım, Rakka'da yapacaksan beraber yapalım. Münbiç'te hala netice alamadık. Sayın Başkan 30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz diyor. Göreceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

Güçlü bir orduya sahibiz, hepsi kabul ediyor. Ne zaman Suriye'de sahaya indik işin gidişatı değişti. Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye'nin altını üstüne getirenlerin balonunu Fırat Kalkanı ile patlattık. İdlib'de büyük bir insani krizin önüne Rusya ile geçtik. 20 bin TIR'a aşkın teröristlere silah gönderildi. Bunun yanında araç gereç gönderildi. Söylüyoruz, böyle bir şey yok diyorlar. Türkiye bir göçebe devleti değil, modern bir devlet bunu bilmeniz lazım. Bu konuda ABD ile derin görüş ayrılığı yaşadığımız herkesin bildiği bir gerçektir.

NE YAPTIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ?

ABD'nin bize verdiği sözleri ve sonuçları paylaşmak istiyorum. DEAŞ operasyonunu birlikte yapalım dedik. Kapsamlı planı sunduk. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Yok böyle bir şey diyorlar. Tüm dünya medyası tespit etmiş durumda. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Birlikte bayrak sallama, onların paçavrasını sallıyorlar. Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi. İtirazlarımıza da ağır silahlar vermedikleri mevcutları da toplayacaklarını söylediler. Kimi uyutuyorsunuz?

Türkiye'nin meşru müdaafa veya müdahale hakkına karşı ABD askerleri teröristlerin arasına yerleştirildi. Biz PYD'ye verilen desteğin geri çekileceği ifade edildi. Neticeye baktığımızda PYD'ye verilen desteğin 20 bin TIR'ı aştığını görüyoruz.

Suriye DEAŞ'ın ardından PYD ve YPG zulmüyle inlemeye başlamıştır. Türkiye'nin bu gidişata tahammül edemeyeceğini belirterek meşru müdaafa ve müdahal hakkını kullanacağı için teröristlerin arasına ABD'li askerler serpiştirilmiştir. Ülkemizi teröristlerden değil teröristleri ülkemizden koruma adınadır. Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur, bu masaldır. Bölgedeki DEAŞ unsurlarının kimin tarafından eğitildiğini iyi biliyoruz.

Fırat'ın doğusu ile ikazlarımızı yaparken hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat'ın doğusuna hareket birkaç güne başlayacak."