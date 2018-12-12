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Atak, Uzak Doğu yolunda

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz." dedi
12 Aralık 2018 13:29
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Atak, Uzak Doğu yolunda

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nnde yaptığı konuşmada, "Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz." dedi.

Demir, "Hisar'ın yeni testleri başarıyla gerçekleştirildi, Bora füzemiz noktasal denilebilecek hassasiyetle hedefini vurdu." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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