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Atak, Uzak Doğu yolunda
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz." dedi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nnde yaptığı konuşmada, "Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz." dedi.
Demir, "Hisar'ın yeni testleri başarıyla gerçekleştirildi, Bora füzemiz noktasal denilebilecek hassasiyetle hedefini vurdu." diye konuştu.
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