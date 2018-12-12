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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni helikopterin adını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı konuşmada T 625 genel maksat helikopterinin adını 'Gökbey' olara belirlediklerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada yerli ve milli imkanlarla yapılan T625 genel maksat helikopterinin adını 'Gökbey' olarak belirlediklerini açıkladı
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