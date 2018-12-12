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FETÖ, örgüt dışından evlenen kadınları 'israf' olarak görmüş

FETÖ'nün, örgüte mensup kadınların örgüt dışından birisiyle evlenmelerini "emek israfı" olarak değerlendirdiği tespit edildi
12 Aralık 2018 13:40
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FETÖ, örgüt dışından evlenen kadınları 'israf' olarak görmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), örgüte mensup kadınların örgüt dışından birisiyle evlenmesini "emek israfı" olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün mahrem yapılanmasında yer alan "Garson" isimli gizli tanığın savcılığa verdiği SD karttan elde ettiği bilgileri "FETÖ Silahlı Teror Orgutu Emniyet Mahrem Yapılanması" başlığıyla raporlaştırdı.

Rapora göre FETÖ, toplumun hassasiyet gösterdiği konulardan biri olan aile kurma kavramını, örgütlenme stratejisi kapsamında suistimal etti.

Örgütün "izdivaç" adıyla yaptıgı faaliyetlerin, örgüte eleman kazandırmak veya örgüt içi birlikteligi ve toplu halde hareket bilincini artırmak için yaptıgı anlasıldı.

Örgüt içi evlilik için kitap hazırlamışlar

Üyelerinin örgüt içinden evlenmelerini teşvik için çalışmalar yapan FETÖ, bu amaçla ozel bir kitap hazırladı. Toplam 31 sayfalık kitap, 4 ana bölümden ve 6 alt başlıktan olustu.

Raporda, FETÖ'nün bu kitabı hazırlarken örgüte yeni üyeler kazandırmayı, mevcut olan üyelerinin itaat yönünde baglılıklarını arttırarak kopmalarını engellemeyi ve evlilik müessesi üzerinde daha genis tedbirler almayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi.

Terör örgütü, evlilikle ilgili hazırladıkları kitabın yanı sıra evlilik talebinde bulunan örgüt mensuplarınca okunması amacıyla bir kitap listesi de oluşturdu.

"İsin bir de bacılarımız boyutu var"

FETÖ'nün, örgüte mensup kadınların, örgüt dışından birisiyle evlenmesini "emek israfı" olarak gördüğü tespit edildi.

Kartta bulunan "İzdivaç Seminer" isimli word belgesinde yapılan incelemede konuyla ilgili "İsin bir de bacılarımız boyutu vardır ki bu da çok önemlidir. Zira yıllarca hizmetle hemdem olmus bacılarımız mezun olunca evlendirilmezse genellikle akraba veya komsu çevresinden hizmet ile irtibatı olmayan kisilerle evlendirilebiliyorlar. Bu da ciddi bir emek israfı degil midir?" notuna ulaşıldı.

Kadınları kategorize etmişler

Ayrıca örgütün kadınları belli kriterlere göre kendi içlerinde "A" ve "B" şeklinde kategorilere ayırdıkları da anlaşıldı.

"A" grubundaki kadınların, örgüte sadakati üst düzeyde olan ve başını açmayı kabul edenlerden oluştuğu, bu kişilerin genellikle asker ve rütbeli polislerle evlendirildikleri belirlendi. "B" grubundakilerin ise kendisi veya birinci derece yakınının örgüt üyesi olduğu tespit edildi.

Örgüt mensubu kadınların hangi kategoriden sayılacakları ve bu iki kategorilerdekilerin nasıl evlendirileceklerine ilişkin üst düzey yöneticilere iletilmek üzere sorulan sorulara da ulaşıldı.

Örgüt yöneticilerine, "İzdivaç için aldığımız A-B formalarının yüzde 25'inin kapalı olmasını kabulümüz vardı. Yeni döneme başlarken bu uygulama geçerli olacak mı? Yoksa hareket tarzımız nasıl olmalı?" ve "Kendi üniversitelerimizden mezun aday formalarını kabul etmede nasıl bir tutum sergilememiz gerekir?" gibi sorular iletildi.

Söz konusu sorulara "A'lıklarda kapalı olmasını istemiyoruz, B'liklerde olabilir." ve "B olarak kabul edebiliriz." yanıtlarının verildiği tespit edildi.

Çocukların evliliklerine de müdahale etmiş

Örgüt, sadece üyelerinin değil, onların çocuklarının evlenmelerini de dizayn etmeye büyük önem verdi.

Bu konuda kontrol ve denetim mekanizması oluşturan FETÖ, "izdivaç mesulü" diye adlandırılan örgüt üyelerini, söz konusu çocukların evlilik islemlerini takip etmek üzere görevlendirdi.

Kartta tespit edilen "4 Haziran 2016 Gündemler" isimli word belgesinde yapılan incelemede, örgüt yöneticisi "abi"lerin çocuklarının is ve izdivacının çok iyi takip edilmesi, bunun listesinin tutulması ve CV'lerinin hazırlanması talimatı verildiği belirlendi.

FETÖ'nün örgüt içi evlilik çalışmaları için belirli periyotlarda hedefler belirlediği ve çalışmalarını bu hedefler doğrultusunda yürüttüğü tespit edildi.

ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR

Anadolu Ajansı
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