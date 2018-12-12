|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
12 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
12 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 12 Aralık 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.FETÖ elebaşının sınırda yakalanan gelinine dava Bağ evinde yakalanan 8 FETÖ sanığına tahliye FETÖ zanlısı yol uygulamasında yakalandı Washington Büyükelçiliğinde 3 kamu görevlisine FETÖ soruşturması FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası İtirafçı askerler FETÖ'nün kriptolarını deşifre ediyor ByLock kullanıcısı 'gaybubet ev'nde yakalandı Hapis cezası alan FETÖ sanıkları, soruşturmadaki beyanlarını inkar etti Kırıkkale'de FETÖ'den 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı
Bu haber 6,142 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI