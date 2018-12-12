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2018 YDS/3 sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2018 YDS/3 sonuçlarını açıkladı
12 Aralık 2018 14:01
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2018 YDS/3 sonuçları açıklandı

2018-YDS/3 Sonuçları Açıklandı

2 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonuçları

YDS/3 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Memurlar.Net
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