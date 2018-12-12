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Öğrenciler jüri oldu, öğretmenler yarıştı
Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen yemek yarışmasında okuldaki 5 öğretmen yarıştı. Yarışmada jüri üyesi olan 3 öğrenci yemekleri tadarak öğretmenlere not verirken, yarışmayı çiğ köfte ile yarışmaya katılan okul müdürü Osman Kuşçuoğlu kazandı
Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi arasında ilginç bir yarışmaya imza attı. Okulun Yiyecek ve İçecek Bölümü tarafından, okulda aynı bölümle ilgisi olmayan öğretmenler arasında yemek yarışması düzenlendi. Okulun son ders zilinin çalmasının ardından düzenlenen yarışmaya Okul Müdürü Okul Müdürü Osman Kuşçuoğlu çiğ köfteyle, öğretmenlerden Zuhal Koçan Krem karamelle, Aysema Yıldız Haşhaş böreğiyle, Arzu Okumuş Helle çorbasıyla ve Ali Okcan Karadeniz'in meşhur mıhlamasıyla katıldı.
Yaklaşık yarım saat süren değerlendirmenin ardından yarışmayı çiğ köfte yaparak 100 tam puan alan lise müdürü Osman Kuşçuoğlu, ikinciliği mıhlama yaparak 99 puanla Din Kültürü Öğretmeni Ali Okcan, üçüncülüğü ise Haşhaş Böreği ile Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Aysema Yıldız kazandı.
Birinci olan okul müdürü Kuşçuoğlu'na madalya verilirken, katılan öğretmenlere ise katılım belgesi verildi.
Aynı zamanda öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimin kuvvetlenmesini amaçladık.
Ayrıca bu etkinlik sayesinde öğretmenlerimiz karşılıklı olarak empati kurmuş
oldular. Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencilerimiz okul sonrasında gurmelik ve
şeflik üzerine bir adım daha ilerlemiş olup tecrübe kazanmalarını sağlamış olduk''
dedi.
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