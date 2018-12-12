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Öğrenciler jüri oldu, öğretmenler yarıştı

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen yemek yarışmasında okuldaki 5 öğretmen yarıştı. Yarışmada jüri üyesi olan 3 öğrenci yemekleri tadarak öğretmenlere not verirken, yarışmayı çiğ köfte ile yarışmaya katılan okul müdürü Osman Kuşçuoğlu kazandı
12 Aralık 2018 14:37
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Öğrenciler jüri oldu, öğretmenler yarıştı

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi arasında ilginç bir yarışmaya imza attı. Okulun Yiyecek ve İçecek Bölümü tarafından, okulda aynı bölümle ilgisi olmayan öğretmenler arasında yemek yarışması düzenlendi. Okulun son ders zilinin çalmasının ardından düzenlenen yarışmaya Okul Müdürü Okul Müdürü Osman Kuşçuoğlu çiğ köfteyle, öğretmenlerden Zuhal Koçan Krem karamelle, Aysema Yıldız Haşhaş böreğiyle, Arzu Okumuş Helle çorbasıyla ve Ali Okcan Karadeniz'in meşhur mıhlamasıyla katıldı.


Yarışmanın jüri üyeliğini ise Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri Betül Aytaç, Şeyda Nur Akay ve Berfin Gülmez yaptı. Yarışmada jüri üyesi öğrenciler ilk olarak öğretmenlerin yemekleri nasıl yaptığına dikkat ederek, ilk notlarını yemek pişirme ve hijyenden verdi. Yaklaşık bir saat süren pişirme süresinin ardından öğretmenler kendi yaptıkları yemekleri jüri üyesi öğrencilerin beğenisine sundu. Jüri üyesi öğrenciler ise öğretmenleri tarafından kendilerine sunulan yemeklere kılık-kıyafet, sunum ve tadıma göre not verdi.

Yaklaşık yarım saat süren değerlendirmenin ardından yarışmayı çiğ köfte yaparak 100 tam puan alan lise müdürü Osman Kuşçuoğlu, ikinciliği mıhlama yaparak 99 puanla Din Kültürü Öğretmeni Ali Okcan, üçüncülüğü ise Haşhaş Böreği ile Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Aysema Yıldız kazandı.

Birinci olan okul müdürü Kuşçuoğlu'na madalya verilirken, katılan öğretmenlere ise katılım belgesi verildi.


Yarışmayı düzenleyen İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Onur Temel, yarışmanın amacının öğretmenler ve öğrenciler arasındaki empatiyi geliştirmek olduğunu ifade ederek, "Düzenlediğimiz etkinlik ile kurumumuz gelişmesine katkı da bulunmak istedik.

Aynı zamanda öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimin kuvvetlenmesini amaçladık. Ayrıca bu etkinlik sayesinde öğretmenlerimiz karşılıklı olarak empati kurmuş oldular. Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencilerimiz okul sonrasında gurmelik ve şeflik üzerine bir adım daha ilerlemiş olup tecrübe kazanmalarını sağlamış olduk'' dedi.
Jüri üyelerinden öğrenci Şeyma Nur Akay, yarışma sayesinde okul öğretmenleriyle birlikte empati kurduklarını ifade etti. Yarışma sonrasında yapılan yemekler hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından afiyetle yendi


Etli çiğ köfte yapan okul müdürü birinci oldu
İhlas Haber Ajansı
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