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Kamyonun altında can pazarı!

İstanbul Sultangazi'de emniyet şeridinde duran kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı
12 Aralık 2018 14:42
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Kamyonun altında can pazarı!

Kaza saat 10.30 sıralarında İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalandığı için emniyet şeridinde duran kamyona arkadan gelen motosiklet sürücüsü çarptı.

Kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalede bulundu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.
DHA
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