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Uludağ'da kar kalınlığı 44 santimetre
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 44 santimetreye yükseldi.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Karayolları ekipleri, Bursa-Uludağ karayolunda çalışmalarını sürdürüyor. Uludağ Milli Parkı, girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri ise sürücüleri zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarıyor.
Gemlikten gelen Hamza Taşdemir, Uludağ'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Bu sene daha çok kar var. Geçen yıl kar yoktu. Yollarda sıkıntı yok, şu an gayet iyi. Kış lastiğim, zincirim var bir sıkıntı yaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mustafa Bikeç
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