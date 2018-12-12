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O okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, bilgisayarında pornografik resim bulunan okul müdürünü açığa aldı.
12 Aralık 2018 15:34
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O okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, bilgisayarında pornografik resim bulunan okul müdürünü açığa aldı.

Bakanlık, Okul Müdürü'nün hakkında adli ve idari soruşturmanın da devam ettiğini belirtti.

Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
Memurlar.Net
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