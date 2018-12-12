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Ağrı Milli Eğitim Müdürü, kaza geçiren öğretmenleri ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt ilçesinde trafik kazası geçiren öğretmenleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu
12 Aralık 2018 15:17
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü, kaza geçiren öğretmenleri ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol İsen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ile birlikte Eleşkirt ilçesinde trafik kazası geçiren öğretmenleri tedavi gördüğü Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tekin, hastane yetkililerinden öğretmenlerin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Öğretmenlerin sağlık durumu iyi olduğunu öğrenen Tekin, öğretmenlerle ile bir süre sohbet etti.

Tekin, daha sonra kaza geçiren vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bir süre görüştü.

Öte yandan öğretmenlerin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü'nden, kazada yaralanan öğretmenlere ziyaret
İhlas Haber Ajansı
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