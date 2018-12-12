1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turistlerin geceleme tercihi Antalya ve İstanbul oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde yerli ve yabancı misafirlerin ocak-ekim döneminde yaptığı 133 milyonu aşkın gecelemenin yüzde 66,26'sı Antalya ve İstanbul'da gerçekleşti
12 Aralık 2018 15:20
Yazdır
Turistlerin geceleme tercihi Antalya ve İstanbul oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde yerli ve yabancı turistlerin yılın 10 ayında yaptığı 133 milyonu aşkın gecelemenin yüzde 66,26'sı Antalya ve İstanbul'da gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) verilerine göre, Türkiye'deki otel ve konaklama tesislerinde 2018 yılı ocak-ekim dönemindeki geceleme sayısı 133 milyon 62 bin 421 oldu.

Yabancı misafirler 89 milyon 108 bin 184, yerli misafirler ise 43 milyon 954 bin 237 geceleme yaptı.

Bu yılın 10 ayında yapılan geceleme, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26,6 arttı. 2017 yılı ocak-ekim döneminde 64 milyon 259 bin 93'ü yabancı, 40 milyon 778 bin 721'i de yerli misafirlere ait 105 milyon 37 bin 814 geceleme yapılmıştı.

EN FAZLA GECELEME ANTALYA'DA

İl bazında bakıldığında en fazla geceleme turizmin başkenti Antalya'da ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ocak-ekim döneminde 133 milyonu aşan gecelemenin yüzde 52,48'i Antalya'da, yüzde 13,78'i de İstanbul'da gerçekleşti. Böylece toplam gecelemelerin yüzde 66,26'sı Antalya ve İstanbul'da yapıldı.

Yılın 10 ayında Antalya'da 59 milyon 885 bin 160'ı yabancılar, 9 milyon 950 bin 627'si de yerli misafirler tarafından olmak üzere toplam 69 milyon 835 bin 787 geceleme gerçekleştirildi. İstanbul'da ise 13 milyon 35 bin 305'i yabancılara, 5 milyon 306 bin 411'i de yerli misafirlere ait olmak üzere toplam 18 milyon 341 bin 716 geceleme yapıldı.

Söz konusu dönemde yerli ve yabancı misafirler tarafından Muğla'da 9 milyon 697 bin 249, Aydın'da 4 milyon 531 bin 25, İzmir'de 4 milyon 923 bin 104 geceleme yapıldığı kayıtlara geçti. Trabzon, Mersin, Nevşehir, Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale de 500 binin üzerinde gecelemenin yapıldığı iller olarak sıralandı.

ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ 2,94 GECE

Ocak-ekim döneminde, ortalama kalış süresi yabancılarda 3,87, yerli ziyaretçilerde 1,98, toplamda da 2,94 gece olarak tespit edildi.

Misafirlerin ülkeleri incelendiğinde, en uzun kalanlar Letonya'dan gelen misafirler oldu. Ocak-ekim döneminde Letonya'dan gelen misafirlerin ortalama kalış süresi 5,14, Lüksemburg ve Litvanya'dan gelen misafirlerin ise kalış süresi 5 gece oldu.

Bu ülkeleri ortalama 4,89 gece ile Almanya, 4,81 ile Estonya, 4,78 ile Belçika, 4,76 ile Slovakya, 4,73 ile Rusya, 4,69 ile Hollanda, 4,59 ile Ukrayna, 4,49 ile İngiltere, 4,47 ile Moldova, 4,40 ile İsviçre, 4,39 ile Kazakistan, 4,34 ile Çekya, 4,30 ile Polonya, 4,13 ile Belarus, 4,12 ile Sırbistan, 4,03 ile Macaristan, 4,02 ile Norveç takip etti.

Bu arada, yılın 10 ayında mahalli idareler tarafından belgelendirilen konaklama tesislerinde de 16 milyon 152 bin 459'u yabancılara, 26 milyon 92 bin 179'u da yerli misafirlere ait olmak üzere toplam 42 milyon 244 bin 638 geceleme yapıldı.

"ANTALYA YILLARDIR BİR NUMARA"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'ye gelen yabancı turistin yaklaşık yüzde 35'inin Antalya'ya geldiğini, gecelemelerin ise yüzde 50'den fazlasının Antalya'da yapıldığını söyledi.

Antalya'da son derece kaliteli konaklama tesisleri bulunduğunu, yatak kapasitesinin de yaklaşık yüzde 50'sinin Antalya'da olduğunu kaydeden Yağcı, "Hem yatak kapasitesi hem de yapılan gecelemeler bakımından Antalya yıllardır bir numara. Bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Yağcı, 2019 turizm sezonuna dair beklentilerinin son derece iyi olduğunu ifade ederek, "Erken rezervasyonlar çok iyi başladı. Özellikle Avrupa pazarında çift haneli artışlar söz konusu. Bu da 2019 turizm sezonunda turist sayısındaki artışların devam edeceğini gösteriyor" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 384 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TEI'den yerli üretim için stratejik ortaklık
12 Aralık 2018 13:50		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni helikopterin adını açıkladı
12 Aralık 2018 13:35
Atak, Uzak Doğu yolunda
12 Aralık 2018 13:29		 'Yeni kazandığımız yerlerde de 2 bin 200 lira yapacağız'
12 Aralık 2018 12:31
'Dış dengemizin oldukça hızlı bir şekilde iyileşmesini gösteriyor'
12 Aralık 2018 11:44		 İşsiz de asgari ücrete kilitlendi
12 Aralık 2018 09:02
Ücretli poşet israfı yüzde 50 azaltacak
12 Aralık 2018 08:05		 PTT sermayesindeki hisseler Varlık Fonuna devredildi
12 Aralık 2018 04:09
Bursa'nın 2019 bütçesi 2 milyar 550 milyon TL
12 Aralık 2018 04:07		 TESK'ten kredi kartı uyarısı
11 Aralık 2018 23:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
'Fenomen' rezaletine ödül
700 şubenin 200'ünü kapatan Kızılay'a kayyum atandı
YÖK, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi daha açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışmayan ısıtma sistemi 2
fatih portakal hakkında suç duyurusu 4
icat çıkarmak 5
ismail köybaşı 3
z kuşağı 2
fenerbahce erkek basketbol takımı 1
yavuz hırsız ev sahibini bastırır 2
sen ne işe yararsın acaba 1
gelinim yatakta 1
beslenme mevsimi 2
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam