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CHP-İYİ Parti ittifak görüşmelerinde son nokta koyulacak
İYİ Parti'li Koray Aydın ve Cihan Paçacı CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Görüşmede ittifak sürecine ilişkin son nokta konulacak
CHP ile İYİ Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı.
İYİ Parti'li Koray Aydın ve Cihan Paçacı CHP Genel Merkezi'ne gitti. İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu toplantısı sürerken iki isim ayrıldı.
Yapılacak görüşmede işbirliğinin olup olmayacağına ilişkin son nokta koyulacak.
ANKARA CHP'DE KALDI
NTV Muhabiri Celal Çamur'un aktardığı Ankara kulisine göre, ittifak görüşmelerinde Ankara artık CHP'de kaldı. Mansur Yavaş ismi ön plana çıktı.
İYİ PARTİ HANGİ İLLERİ İSTİYOR?
İYİ Parti bunun karşılığı olarak Balıkesir, Denizli, Mersin veya Manisa'dan en az iki tanesini istediği belirtiliyor.
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