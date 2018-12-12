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Sırrı Sakık Muş'tan belediye başkalığına aday oldu
Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Muş Belediye Başkanlığı'na aday oldu
Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Muş Belediye Başkanlığı'na aday oldu.
Sakık Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrılı kardeşlerim bağışlasınlar çünkü bu sefer Ağrı'daki kazanımlarımızı Muş'ta taçlandırmamız gerekti" dedi.
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