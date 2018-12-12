1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapadokya'da sis ve kar güzelliği

Kapadokya'da kar yağışı ve ardından etkili olan sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı
12 Aralık 2018 16:37
Yazdır
Kapadokya'da sis ve kar güzelliği

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya bölgesinde kar yağışı ve ardından etkisini gösteren sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Bölgeyi ziyarete gelen turistler, sis ve beyazın kapladığı peribacaları arasında gezinti yaparken, oluşan masalsı görüntüyü fotoğrafladı.

Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkisini gösteren sis nedeniyle Göreme ve Uçhisar beldesinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Uçhisar'daki Güvercinlik Vadisi'nin simgesi güvercinlere yem veren turistler, Göreme beldesinde ise çeşitli vadilerde yürüyüş yaptı.

Bölgede ailesiyle gezinti yapan Hint asıllı Amerikalı turist Ani Muntaari, iki gündür çeşitli alanları gezdiği bölgenin manzarasına hayran kaldığını belirterek, "Türkiye'ye ilk kez geldim ve Kapadokya'yı da görmek istedim. Burada çok eşsiz bir deneyim yaşadım, eğlenceli bir tatil geçiriyoruz. Ülkeme döndüğümde mutlaka arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Bu güzelliği bence herkes görmeli." dedi.

Eşi Meenashki Muntaari ise beyazlar içindeki peribacalarının aynı zamanda sisle kaplanmasının ortaya eşsiz görüntüler çıkardığına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı. Muntaari, "Sanki bulutlar yere eğilmiş gibi büyüleyici bir görüntü ile karşılaştık, etkilendim." diye konuştu.

Turistlere bölgeyi anlatan profesyonel turist rehberi Şükrü Seçkin de Kapadokya'nın her mevsim farklı güzellikleri barındırdığını söyledi.

Turistlerin, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerine karşı meraklı yaklaştıklarını anlatan Seçkin, "İlkbaharda ağaçların çiçek açması, yazın yeşile, sonbaharda sarıya, kışın da beyazlara bürünen doğada mistik bir görüntü oluşuyor. Dünyanın her tarafından turistler geliyor ve hayran kalıyorlar. Burası dünya üzerindeki eşsiz bir turizm bölgesi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede sıcak hava balon turları da üç gündür yapılamıyor.

Sıcaklığın zaman zaman sıfır derecenin altına düştüğü bölgede, sisin etkisinin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,526 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Validen şiirli 'kış lastiği' uyarısı
12 Aralık 2018 17:36		 Bunu tadan diğerlerine elini sürmüyor
12 Aralık 2018 17:34
'Yaralarını sardığım eller beni bu hale getirdi'
12 Aralık 2018 17:28		 İstanbul kar için hazır
12 Aralık 2018 17:21
Türkiye 'kilogram'daki değişikliğe hazır
12 Aralık 2018 17:04		 Bayat ekmekten yapılan yemeklerle yarıştılar
12 Aralık 2018 17:00
Doğum günü pastası 7 kişiyi hastanelik etti
12 Aralık 2018 16:30		 Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirdi
12 Aralık 2018 16:22
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri deniz trafiğine açılıyor
12 Aralık 2018 16:11		 Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı
12 Aralık 2018 16:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
O okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
'Fenomen' rezaletine ödül
700 şubenin 200'ünü kapatan Kızılay'a kayyum atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
icat çıkarmak 5
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
Tayin olamayıp akıldan olmak 4
11.12.2018 galatasaray vs porto maçı 4
13.12.2018 spartak trnava vs fenerbahçe maçı 3
zani 3
medipol başakşehir 2
chp nin günah galerisinden sayfalar 7
fatih portakal hakkında suç duyurusu 4
istatistik 2
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam