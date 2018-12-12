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Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya gelecek

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Merkezine giderek Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak görüşmelerindeki pürüzlerin giderilmesi için bir araya geleceklerini belirtti
12 Aralık 2018 15:45
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Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakı kapsamında İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile görüştü.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı sürerken, Aydın ve Paçacı, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

İki isim burada Kılıçdaroğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

Koray Aydın, parti genel merkezinden ayrılırken basın mensuplarının "ittifak görüşmelerine" ilişkin sorusu üzerine, "Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz ön görüşme yaptık." yanıtını verdi.

Bir süredir yürütülen ittifak çalışmaları kapsamında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın dünkü görüşmede İYİ Parti'ye CHP'nin son teklifini sunduğu, İYİ Parti'nin de bugün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında bu öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.
DHA
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