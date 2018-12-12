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Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, Mersin'de toprağa verildi
12 Aralık 2018 15:44
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Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'deki törenin ardından naaşı Mersin'in Yenişehir ilçesine getirilen Verdi için yoğun kalabalık nedeniyle Muğdat Cami önündeki kara yolunda tören düzenlendi.

Törene, şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra emniyet müdürünün bir dönem yakın korumalığını yaptığı TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti genel başkan yardımcıları Lütfi Elvan, Hayati Yazıcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, siyaset, spor ve sanat camiasından kişilerle vatandaşlar katıldı.

Şehidin babası Ertuğrul Verdi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a sarılarak "Siz babasınız baba. Sizi baba biliyordu baba." diyerek ağladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, sözün bittiği yerde olunduğunu söyledi.

Altuğ Verdi'nin uğradığı alçakça saldırı neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine Allah'tan sabır diliyorum. Emniyet camiamızın, İçişleri Bakanlığımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Altuğ, esasında iyi bir meslek adamı olmanın yanı sıra çok iyi bir baba ve insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü, derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Belki herkes bilmeyebilir, o alçak 15 Temmuz gecesinde çok önemli bir görev ifa etmiştir. Çok değerli cemaat, artık sözün bittiği yerdeyiz. Ümit ederiz ki başka bu gibi cinnet olayları bir daha yaşanmasın. Çocuklar babasız kalmasın. Şartlar ne olursa olsun, bütün emniyet mensuplarımız, jandarmalarımız, Silahlı Kuvvetler mensuplarımız ve 81 milyon vatan evladı, yeri geldiğinde bu ülke topraklarını savunmak için gece gündüz tetikte olmaya, sınırda olmaya hazırdır. Bize bu huzuru ve istikrarı sağlayan bütün Mehmetçiklerimize, polislerimize, askerlerimize Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. 'Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun' diyorum. Altuğ Verdi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyor, onu bu son yolculuğunda yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarına, Mersinlilere, cemaatimize aile adına şükranlarımızı sunuyorum."

Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu ile vatandaşlar tarafından Verdi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kadar taşındı.

Şehit Verdi'nin cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verildi.


Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı
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