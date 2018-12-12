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Doğu Anadolu'da yollar ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan ve Kars'ta 660 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
12 Aralık 2018 16:02
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Doğu Anadolu'da yollar ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dün akşam başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da, dün akşam saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran ve özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Kent merkezinde ve ana arterlerde ulaşımda sorun yaşanmazken kırsaldaki 583 mahalle yolu kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile Karayolları görevlileri, söz konusu mahallelerin yollarını tekrar açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin iş makinesi desteğindeki yol açma çalışmaları devam ediyor.

Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kent merkezinde 2, ilçelerden de Çayırlı'da 3, Otlukbeli'de 5, Refahiye'de 50, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 73 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bu yolların açılması için ekiplerin çalıştığı kentte kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'ndeki Tüneller mevkisi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde de ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü söz konusu kara yollarında hazırlıksız yakalanan bazı çekiciler yolda ters dönerek yolun Erzincan-Sivas yönünün bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kars

Kars'ta gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı bir, Sarıkamış ilçesine bağlı da 3 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Yollardaki sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan kar yağışı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde binalar ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Vatandaşlar kar temizleme çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Karayolları ekipleri, özellikle Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ve Çıldır-Aktaş kara yollarını kullanan araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 123. Şube Şefliği görevlileri, Eleşkirt-Erzurum kara yolu ile Ağrı-Van kara yolu Tendürek Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Eleşkirt ilçesinde de etkili olan kar yağışı yüzünden Ağrı-Erzurum kara yolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkisinde sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

Muhabir: Barış Yalçınkaya,Cüneyt Çelik,Hüseyin Demirci,Günay Nuh,Sıtkı Yıldız,Cemal Çavdar,Fahrettin Gök,Kemal Özdemir
Anadolu Ajansı
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