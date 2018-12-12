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Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri deniz trafiğine açılıyor
İstanbul'da Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak
İstanbul'da Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında, deniz trafiğine açılacağı için yaya ve araç trafiğine kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, köprülerin deniz trafiğine açılacağı 02.30-03.30 saatleri arasında, yaya ve sürücüler, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.
Etem Geylan
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