|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Yazar Nuray Mert'e hapis cezası
Barış İçin Akademisyen grubunun "Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildirisine imza attıkları gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan köşe yazarı ve akademisyen Nuray Mert, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Nuray Mert hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Nuray Mert katılmazken; avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Nuray Mert'in avukatı Serdar Laçin, "Müvekkilimizin kendi beyanına göre bildiriyi imzalama amacı AK Parti döneminde başlatılan çözüm sürecine dönme amacıdır. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Heyet, sanığın sabıkasız oluşunu, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak yeniden suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık Mert hakkında 5 yıl denetim süresi uygulanacak. Bu süre içinde başka bir suç işlemezse hakkındaki hüküm düşecek.
Bu haber 5,873 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI