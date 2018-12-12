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Yazar Nuray Mert'e hapis cezası

Barış İçin Akademisyen grubunun "Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildirisine imza attıkları gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan köşe yazarı ve akademisyen Nuray Mert, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Nuray Mert hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı
12 Aralık 2018 16:13
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Yazar Nuray Mert'e hapis cezası

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Nuray Mert katılmazken; avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Nuray Mert'in avukatı Serdar Laçin, "Müvekkilimizin kendi beyanına göre bildiriyi imzalama amacı AK Parti döneminde başlatılan çözüm sürecine dönme amacıdır. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.



Mahkeme heyeti, Nuray Mert'i üzerine atılı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunun sabit olduğunu belirterek önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesini dikkate alınarak cezayı 1 yıl 6 ay hapse çıkaran heyet, iyi hal indirimi yaparak sanık Nuray Mert'i netice olarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın sabıkasız oluşunu, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak yeniden suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık Mert hakkında 5 yıl denetim süresi uygulanacak. Bu süre içinde başka bir suç işlemezse hakkındaki hüküm düşecek.
DHA
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