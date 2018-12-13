Samsun'un en özel yeri... Kızılırmak deltası kuş cenneti

Samsun'un en özel yerlerinden Birini tanımaya hoş geldiniz Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bu yer hayatınızda görebileceğiniz en güzel yerlerden biri öyle ki bölge Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonlar sonucunda oluşmuş geniş bir ova. Bu Ova boyunca mükemmel köyler harika manzaralar kuş yaşam alanları yabani mandalar ve birbirinden güzel su manzaraları görebilirsiniz

Kızılırmak Deltası Nasıl Gezilir?

Öncelikle Delta gitmeden önce bilmeniz gerekenler şunlar; Delta içerisinde araçla girip gelemiyorsunuz. Girişte milli parklar tarafından kontrol var ve ücret ödenerek giriliyor. Tur otobüslerine binmeyi veya bisikletleri tercih ederek Milli Park içerisinde gezebilirsiniz. Tamamen gezebilmek için bir gününüzü ayırmanız gerekiyor. Eğer kuş gözlemlemek istiyorsanız mutlaka dürbün ve iyi bir fotoğraf makinesine sahip olmanız gerekiyor.

En iyi kuş gözlem zamanları ise sabahın ilk ışıkları oluyor. Göç zamanlarını takip ederek kuşların en çok uğradığı anları yakalayabilirsiniz. Bazı insanlar kuşların orada onları beklediklerini düşünüp göremediklerinde hayal kırıklığına uğruyor. Orada olan kalıcı kuş sayısı çok fazla değil. Türkiye'deki kuş türlerinin %75 'i burada yaşıyor. Dönemsel olarak gelip gidiyorlar. Hatta dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşların önemli bir kısmı sadece burada görülebiliyor.

Delta içerisinde longoz ormanları, bataklık alanlar, çayırlar ve kuş gözlem noktaları bulunuyor.

Eğer zamanınız ve enerjiniz var ise kesinlikle bisiklet ile gezmenizi ve daha çok anı yakalamanızı tavsiye ediyorum.

Kızılırmak Deltası'nda Yeme-İçme

Delta içerisinde bulunan mandalar günün belirli vaktinde mandıralar tarafından sağılarak sütü elde ediliyor. Delta içerisindeki Restaurant Cafe de yerel ürünler ve manda ürünleri sizlere sunuluyor en taze ve en güzel yemekleri tatmak için mutlaka buraya uğramalısınız.

Bafra'da Konaklama

Delta çevresindeki en yakın yerleşim yeri Bafra olup bu bölgede konaklayabilirsiniz. Fakat Samsun şehir merkezine de fazla bir mesafe olmadığından dolayı konaklamak için Samsun şehir merkezinde bir yer tercih etmenizi öneririm. Samsun Karadeniz Bölgesi'nin en büyük şehri olduğu için her türlü konaklama alternatifiniz de size sunuyor

Kızılırmak Deltası'na Ulaşım

Havayolu ile;

Samsun'a havayolu ile ulaşmak mümkün. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan havalimanı merkeze 23 km, deltaya ise 80 km mesafede bulunuyor. Yani deltaya gidebilmek için öncelikle merkeze uğramanız gerekiyor.

Kara Yolu ile;

Samsun Şehir Merkezi'ne 60 km,

Ankara'ya 450 km,

İstanbul'a 800 km,

Sinop'a 125km,

Bursa'ya 800 km,

Trabzon'a 400 km,

Rize'ye 465 km mesafede bulunuyor.