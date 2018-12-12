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AK Partili belediye meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
Sultangazi'de birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilen eş zamanlı iki saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri AK Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi
İstanbul Sultangazi'de iki adreste eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırılarda, AK Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız ile bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 69 Sokak ile Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bulunan iş yerlerine yönelik, eş zamanlı silahlı saldırı yapıldı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki silahlı saldırıda Gökhan Çokdüşünür, ağır şekilde yaralandı. Çokdüşünür, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cebeci Mahallesi'ndeki saldırıda ise AK Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Ahlet Yıldız, yaralandı.
Saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğunu tespit eden polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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